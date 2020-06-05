الدكتورة نائلة السليني تدعو لضرب الحديد وهو ساخن

صباح الخير أحبابي: كالعادة ما نسكتش ولساني ما يهنّينيش، لكن واجبي يفرض عليّ أن أتكلّم عندما ألاحظ خروجا عن الموضوع، وأرجو أن تتقبلوا قولي بأريحية وراني ما نقصد شي كان مصلحة بلادنا وأولادنايظهرلي كيفما قالو ناس بكري » طارت السكرة وحضرت المداينية ».. فرحنا البارح بما فيه الكفاية للضربة الموجعة اللي كلاها الغنوشي وتوابعه. هي فرحة رمزية وفتحت أمامنا الطريق الممكنة لانفراج أزمتنا بعدما اشتدت على صدورنا.. واليوم يلزم ناقفو برصانة ويقظة حتى لا يغلق في أوجهنا باب العرش اللي تحل
وفي اعتقادي، العمل الجدي توة باش يبدا، لأنّنا وفّقنا في جمع نسبة كبيرة من » اللقشات » كيفما قال الهاروني، ويرحمو في الكليمة، اللي تكسرت بعد 2011 وفي 2014 وفي 2019.. يلزم نضمّو هاللقشات لبعضها ونداويوها باش تلحم وتصير قادرة على المواجهة اللي ما تكون كان بالاصطفاف ورصّ الصفوف
ما ننساوش أنّنا عشنا فراغ يتيم وقاحل بعد 2012، لعبت فيه الطموحات السياسية والذاتية الرخيصة، وما ننساوش اللي ثمّة برشا ناس استعملو المعارضة وظيفة يتمعّشون منها، وقايمة على الابتزاز والمحسوبية.. ما ننساوش أنّ الأحرار اللي لا يتباعو ولا يتشراو صارو يتعدو على صوابع اليد، وأنّهم عاناو من ظلم النهضة واستبدادها الأمرين من إقصاء … إلى رسائل إلى القنوات تأمرها فيها بعدم استدعائهم سعيا إلى الحد من تأثيرهم في الناس.. إلى تكليف ذبابهم الأزرق بالهجوم عليهم وخنق انفاسهم..الخ… وعلى هذا الأساس نقول عشنا نهير استنشقنا فيه هواء نقيا..
في هذا السياق أعتقد أنّه من واجبي أن أشكر كلّ من أسهم وقرّر بل وكان الأصل في هذه المبادرة لمساءلة الغنوشي، وهانا عشنا قرابة 10 سنين وما سمعناش صوت قوي وصريح وشديد مثل اللي سمعناه من عبير.. ونعترف أنّ اللي وصلنالو اليوم من ارتجاج صرح الإخوان بتونس أسهمت فيه عبير بشكل كبير ، نظرا لعضويتها في المجلس واللي فتحت أمامها أبوابا لا نستطيع نحن من خارج القبة أن نقترب منها موش باش نفتحوها.. عبير أحسنت اختيار النقاط اللي باش توصلها إلى إحداث زلزال داخل قبة المجلس ومنها كان الصدى بداخل المعبد، وهذي مزية ما ننساوهاش بتاتا.. وفي نظري اليوم نحن نقف في مفترق طريق
ــــ إمّا نبنيو على هذه الضربة برنامجا متينا ويقوم على اختيار اقصر الطرق لضرب الحديد وهو ساخن
ــــ أو نواصلو التنبير والجلوس على الربوة اللي تساعد بااارشة حداثيين للأسف، وأنا أقول وفي تواضع تام: أعلم ما لا تعلمون وسيأتي وقت محاسبتهم، وأقسم بالله حتى لو بقي لي من الحياة يوم.
فإذا اخترنا الحلّ الأوّل، علينا أن نكون عمليين، ونحطو قدامنا تونس لاغير.. تونس اللي هي ولادنا وبناتنا.. تونس اللي هي أمهاتنا وآباءنا.. تونس اللي هي ذاكرتنا.. والاّ كل شيء سيطير هباء مع رياح الإيديولوجيا
وفي هذا السياق أتوجه في كلام لطيف جدا إلى أنصار عبير لأقول لهم: عندكم الحق باش تحبوها.. لكن ما تنساوش أنّنا اجتمعنا على حبّ تونسيتنا أوّلا .. وعندكم الحق باش تتغناو بيها وهذه رؤية حزبية.. لكن… بربي.. بربي ابتعدو عن القول بأنّ ما وصلنا إليه هو بفضل عبير.. شخصيا ما يقلقنيش لكن يقلق من هو مثلها في حلبة السباق السياسي.. وبهذه الطريقة تبنيو التفرقة بينهم بعدما حمدنا ربي اللي اجتمعو وبداو يتوافقو.. بربي خليونا نبنيو برنامج متين لمواجهتهم.. راهم لعبو على قلوبنا طيلة 10 سنوات… تعالو نسعاو إلى خلق جو من التفاهم بيننا لا يقوم على الزعامتية.. وراهي الزعامة إذا فتحنا الطريق أمام الجميع تكتسب.. متخليوهاش فرصة مقتنصة من حلم جميل.. شخصيا ماعادش قادرة نشوف عبير تصرخ وحدها في المجلس ويحكمو على صوتها بالنشاز،نحب نسمع معاها برشا أصوات.. تعالو نساعد هؤلاء 95 أو 94 حتى يتحرّروا من الرؤية الضيقة ويتحرروا من هيمنة الإخوان أو من هيمنة من يمتلكون ملكية نيابتهم…ويشعرو أنّ هناك قوة أخرى تدفعهم إلى تحرير البلاد، هي القوة الضاربة .. قوة الشعب.. راكم إذا واصلتو هذه السياسة ما تقدمو شي لعبير وستؤذونها أكثر مما ستفيدونها.. خليونا نكونو أحنا العقل الحكيم لهؤلاء.. اليوم تلاقاو على مبدإ وغدوة يتلاقاو على الحرية.. وعندئذ سيتبين المسار الديمقراطي وكل واحد ينتصر لحزبه.. ومرحبا بالفائز مهما كان اتجاهه بما أنّنا قمنا بتنظيف البلاد من الفساد والتجارة بالدين
أرجو أنّي ما أحرجتكمش وأنكم فهمتو شنوة نقصد.. راني تعبت من الشعور بأنّي وحدي.. ونعرف اللي كيفي بالمائات وكل واحد يحس روحو وحدو.. نحب نحس روحي وسط عشيرة حية مهمومة بنفس همومي وحريصة على إيجاد الحلّ العملي.. كرهت التنظير.. وكرهت الأحكام المتوارثة.. وربي معانا.. نحبكم
الدكتورة نائلة السليني