الدكتورة نائلة السليني تؤكد أن النهضة مستعدّة باش تحرق مقرّها بأتباعها

ثمّ ماذا ؟ تلعبو في دور الضحية🤕 ما يمشيش.. منكم فيكم، لإنّو ريحة الغريب مايدورش عندكم..ناوين تغيير وجهة الرأي العام؟ هذي مرحلة 2 من مسرحيتكم بعد لقاء بوتليس السفير في منزله..ومن ادرانا أنّ التحضير للحريق بدأ منذ الأيام الأخيرة..والله رديتونا خبراء في تصوّر ألاعيبكم..لكن الأهمّ: انتم المتهمون وأنتم الضحايا..مستعدين موش تحرقو مقرّ بأتباعكم.. تحرقو ما تبقى من تونس في سبيل نجاة الغنوشي وعصابته.. ومهما فعلتم…. ستحاسبون.. وسنحاسبكم😬😬🤬 وما عاد ما مزال..فانتم على قاب قوسين.. ويا مشومة وين هاربة…مشقة ربي غالبة
نصيحتي كان خذيتوها ..أما يا ذنوبي: يزيو من الترهدين… ومن دموع التماسيح.. وذلك لسبب بسيييط: الشعب كرهكم.. والمكان الوحيد اللي يناسبكم في نظره…المحكمة.. وكل يأخذ جزاءه.. حتى يكمل مراسم دفن شهدائه
الدكتورة نائلة السليني