الدكتورة ألفة يوسف تُزْعِج إذاعة خاصة بكلمة « قَحْبَة » فتُوضّح

اذاعة خاصة أزعجتها تدوينة كتبتها على حسابي، واعتبرت أنها أنتجت « غضبا » لاحتوائها ألفاظًا منافية للحياء
نوضح
كلمة: قحبة، لمن لا يعرف، كلمة عربية قحة، تجدها في المعجم العربي، والقحب هو السعال، لأن العاهرات آنذاك هن من يجتذبن الحرفاء بالكحة…فسمين قحابا
وكلمة مأبون، لمن لا يعرف أيضا ، كلمة عربية قحة، تفيد في الأصل من هو متهم بعيب أو وصم، ثم تطور معناها الى المثلي السلبي/ وفق التمثل التقليدي النمطي المضحك للمثلية
الاذاعة التي تعمل لمن يدفع اكثر منزعجة، والشعب غاضب لكلمة قحاب، لكنه لا يغضب لمليون تونسي عاطل لا يجد ما يأكله، ولعشرات الاف المتسولين، وللتعليم المدمر والمستشفيات المنهارة
الشعب غضب لكلمة مأبون، ولم يغضب للبراكاجات والاغتصاب والعنف والسرقة والغش والجهل…وسقوط الدولة
لو قرأتم الجاحظ لعلمتم أن ألفاظ اللغة مصنوعة لكي يتم استعمالها…وأنكم اذ انزعجتم من الكلمتين، فذاك دليل على أنكم فهمتموهما، وهذا جميل
ولو كنتم تعرفون القانون، لعلمتم أنه لا وجود لفصل قانوني يحاسب من ينقل كلاما يقال في المجتمع لنقد المجتمع
والحق اني باستثناء القانون، لا تعنيني مشاعركم المرهفة، وأقول ما أريد متى أريد، ومن لم يعجبه يمكن أن يشرب ماء البحر
وغضبكم دليل على أن كلامي أصاب المرمى
الدكتورة ألفة يوسف
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