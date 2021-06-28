الدكتورة ألفة يوسف تُجْزِم بلا شك أن الحكومة تشاهد في صمت موتنا الجماعي بالوباء

أعتقد؟ لا أعتقد، انا أجزم بلا شك أن الحكومة تشاهد في صمت موتنا الجماعي بالوباء
ماذا أقول؟ تشاهد في صمت…لا بل وفي تلذذ أيضا، فكلما رحل منا واحد، انزاح هم عن صدر هؤلاء المجرمين، راتبا أو جراية تقاعد أو ضرورة توفير ابسط ضروريات التجمع البشري التي ندفع من أجلها أداءاتنا
والذي يحدثني عن وعي المواطن الغائب، أسأله، اذا كنا سنعول على المواطن دون تطبيق القوانين، فلماذا نسجن السارق والقاتل؟ أفلا عولنا على وعيهم أيضا
لو هبطت فرق أمنية أمس في صفاقس مثل تلك التي تهبط عندما يحتج المواطنون، لما حصل ما حصل، وسنرى نتائج ذلك قريبا
مواطن واع لا ينتخب مجرمين مثلكم…ولا يسكت عن سفاحين مثلكم
#إبادة جماعية
الدكتورة ألفة يوسف