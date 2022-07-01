الدكتورة ألفة يوسف تُؤكّد أن دستور قيس سعيد سيُلْغى بجرّة قلم

دستور توطئته غنائية شعرية، فيه مجلسان، ورئيس بيده كل السلطات، وحق في الحياة مقدس إلا، وحريات مضمونة إلا، وتحقيق لمقاصد الاسلام التي أولت آلاف التآويل، وفيه اقرار بالمساواة بين المواطنين دون تمييز، ثم التمييز بجعل الإسلام شرطا لرئاسة الدولة، وفيه خصوصا الفصل 33 الذي يقر بأن المتهم بريء الى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة…وهو فصل خرقه الرئيس مسبقا
عموما هذه ملاحظات سريعة، فالأمر لا يعنيني لاني أعرف أنه مثلما الغي دستور 59 بجرة قلم سميت ثورة. ومثلما ألغي دستور 2014 بجرة قلم سميت تصحيح مسار، سيلغى هذا الدستور بجرة قلم سنكتشف اسمها في حينه
الأخطاء اللغوية سأجمعها لكم غدا باذن الله لأن وقت النوم حان
الدكتورة ألفة يوسف