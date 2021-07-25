الدكتورة ألفة يوسف تَصْفَع الطَمّاعَة رجاء بنت سلامة ألِّي ما ِتِحْشِمْش

يا رجاء بن سلامة
حتى لتو نقدر في الصداقة والزمالة…اما كثرت على ما وصاوك
أنا أصلا ما جبدتكش اليوم أصلا، وكيف ذكرتك بالاسم سابقا، ذكرتك بالخير، وانت موش أول مرة تسبني وتتعدى علي بالاسم
تحكي على الامتيازات يا اللي ما تحشمش ، أنا على الأقل استقلت وحدي من دار الكتب الوطنية باش ما نخدمش تحت منظومة ما نحترمهاش ، ونكون مضطرة باش نصافح مجرم ارهابي : الصورة أسفله
انا منيش جيعانة باش نخمم بمنطقك الهابط متاع الامتيازات، على خاطر رفضت منصب وزيرة في ها المنظومة وما نبيعش…والناس تعرف ألفة يوسف
ابكي عليك انت مكبشة في المنصب وجريت على وزارة في عهد النهضة، وما يتخبى شيء في تونس
وتو هاو قدام التوانسة نساء ورجال ، سكت لك بارش، كان عندك عقدة مني بره داوي روحك، وما ذا بيك تضم فمك، واسم الفة يوسف ما عادش تجبده على لسانك ماكانش بيناتنا القضاء
لعنة الله على اللي ما يحشمش
الدكتورة ألفة يوسف