الدكتورة ألفة يوسف تَرُدُّ على بشرى بلحاج حميدة التي تُعَوِّم الجريمة

عزيزتي بشرى بلحاج حميدة، وتعرفين كم أحبك، والاختلاف لا يفسد للود قضية
تقولين: كلنا شركاء في الجريمة؟
لا سيدتي، هذا التعويم لا معنى له، هذا إعفاء للمسؤولين الحقيقيين من أن يحاسبوا
لم يقل الألمان بعد الحرب العالمية انهم جميعا شركاء في الجريمة…كان هناك المقاومون وهناك الكولابوراتور أو الخونة
الخونة
من باعوا بلادهم بأثمان بخسة مالا أو مناصب او إرضاء لأناهم المتورم
من أسقطوا دولة لا نظاما بالاستعانة بقوى أجنبية
من توافقوا مع الخوانجية وصادقوهم واشتغلوا معهم على تحطيم الدولة ومؤسساتها
من سكتوا أمام سفك الدم التونسي بيد الإرهاب، وتوهموا حل المشكل من خلال حوار مع القتلة
من يحاولون الى اليوم إنقاذ هذه المنظومة المسرطنة بشتى أنواع المنعشات والتبريرات
لا عزيزتي ، لست مسؤولة، من اليوم الأول انتقدنا الثورة الموهومة واللجان التي اشتغلت على المقاس ودستور فيلدمان والتوافق المغشوش والحوار مع الإرهاب والأحزاب المتواطئة والحقوقيين الذين يبيعون حقوق الانسان بمكيالين بل بمكاييل
لا عزيزتي، لَسْتُ مسؤولة، أدفع ضرائبي وأشتغل وأساعد قدر الإمكان من بإمكاني مساعدته وأصدح بصوت الحق رغم التهديد والوعيد وخطر الاغتيال
لا عزيزتي، لنوجه معا سهامنا نحو المسؤولين الفعليين، وسيحاسبون يوما بتهمة الخيانة العظمى
ولا أتصور أنك، وأنت امرأة القانون، تحاسبين الجميع على جرم اقترفه البعض
الدكتورة ألفة يوسف