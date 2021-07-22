الدكتورة ألفة يوسف تعبث بالسياسيين بفاصلٍ كُرَوِي

فاصل كرويّ
المشيشي تحسّه كيف إلياس بن صالح، اختصاصه يمركي ضدّ مرماه
وقيس سعيّد تحسّه كيف سمير الخميري، الكور الكلّ (حتّى لتوّ) يجيبهم البرّه (حتّى ولاّو يعيّطوله سمير شوابس خاطر يضرب الكرة في بلاكة الإشهار)
والغنّوشي تحسّه كيف هاكالمهاجم اللي يلعب من غير كرة باش يجبد الدّيفونسور معاه، ويخلّي ملاعبي آخر يمركي في بلاصته
ومحمّد عبّو تحسّه كيف هاكالملاعبي اللي يبدأ على البنك يغلي تقول مارادونا، انت تهبّطه يكوّر وهو يولّي ما يعرفش يعطي حتّى باس صحيحة
ونبيل القروي تحسّه كيف هاكالملاعبيّة اللّي يبيعو الطّرح للفريق المقابل ليلة الماتش
والبحيري تحسّه يلعب في كرة اليد ويحبّ يقنعك اللي هو يلعب في كرة القدم
وعبير موسي تحسّها كيف جمال قرنة يلصق الملاعبيّة الأخرين ويفدّدهم لين يكرهو النّهار اللي خمّموا يلعبو فيه كرة معاه
وسيف الدّين مخلوف تحسّه كيف هاكالملاعبي اللي يضرب ملاعبي وياخذ ورقة حمراء، ياخي يكمّل يضرب لاربيتر والصّحافيّين
والشّعب التّونسيّ تحسّه كيف اللي فريقه خاسر 4 بلاش، وما زال درج لعب، وهو ما زال يتفرّج ويشجّع ثمّاش ما يتقلب الطّرح