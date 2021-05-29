الدكتورة ألفة يوسف تسأل : هل محاسبة المجرمين اسمها إقصاء؟

في تحليل الخطاب
العبارات الّتي تتكرّر من أجل إنقاذ هذه المنظومة الفاسدة بنهضتها وكلّ الخونة الّذين ساندوها وتوافقوا معها…(مع بيان خطئها وخطلها)
-ضرورة إنقاذ الدّيمقراطيّة التّونسيّة : …(الّتي هي ليست ديمقراطيّة بل حكم فاسدين ومافيات ومهرّبين ومجرمين)33
– لا للإقصاء، ونحن جميعا تونسيّون : …(من قال عكس هذا؟ هل محاسبة المجرمين اسمها إقصاء؟، نحن لا ندعو إلا إلى المحاسبة، وبالمناسبة ارفعوا الحصانة عن المجرمين)…
–نحن جميعا مسؤولون :…(هذا تعويم لا معنى له، فلست مسؤولة، وكثير من هذا الشّعب ليس مسؤولا…وحتى سوء اختياره هو مسؤولية رمزيّة…أمّا أنتم فمسؤوليّتكم جزائيّة أمام القانون)
– السّقف سيقط على الجميع: …(فليسقط السّقف، وسنبني البيت من جديد بإذن الله… ولا يمكن أن يسقط على الجميع إلاّ إذا أفنيتم الشّعب التّونسيّ كلّه، وحتّى إذا فعلتم فالتّاريخ سيحتفظ بأسماء المجرمين المتسبّبين في سقوط السّقف)
–ليس هناك بديل : …(الحياة لا تتوقّف على أحد…والبديل موجود، وإن لم يعجبكم الموجود، فسنصنع بديلا يليق بتونس…ليس من المعقول مصادرة المستقبل)
فبحيث، كفى كذبا…فلن يمكنكم خداع جميع النّاس كلّ الوقت
الدكتورة ألفة يوسف