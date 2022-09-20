الدكتورة ألفة يوسف تردّ على مغالطات ليلى طوبال

ليلى طوبال تقول، الأهم هو دماء الشهداء، وانتم تنتحبون من اجل الماء والسكر؟
سيدتي الكريمة، كان يمكن ان أكون واحدة من هؤلاء الشهداء ذات 4 أوت 2013…وكنا كثيرين نضع ارواحنا على كفوفنا لنقاوم الإخوان
لكن، هل هناك تعارض بين الاهتمام بحق الشهداء من جهة وتوفير القوت للناس من جهة أخرى؟
ما هذه المغالطات المنطقية؟ أليس هذا شبيها بما قاله الغنوشي ذات يوم من أن علينا أن نحمد الله لوجود الماء والكهرباء طالما ان لدينا « ديمقراطية »؟
وشهداء الجوع ؟ وشهداء الحرقة؟ وشهداء البطالة التي اكلت شبابا وشبابا؟ وشهداء المؤسسات الصغرى التي أغلقت أبوابها؟ وشهداء اليأس؟
اسمحي لي بأن أحلم بدولة توفر تحقيق القانون وتوفر العيش الكريم…ولا تقايض هذا بذاك
لا تلوموا أبدا أي سياسي فاشل في الدنيا، فقط اتجهوا باللوم إلى من يبررون له
#الجوقة الجديدة
الدكتورة ألفة يوسف