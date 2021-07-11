الدكتورة ألفة يوسف تدعو إلى خروجنا للشارع عاري ولابس، ويا أحنا يا هوما

بكل صدق، لم تعد تنفع لا عرائض لا بيانات لا إضرابات لا كتابات نقدية ولا انتظار انتخابات ولا حتى خروج للشارع بعدد عادي أو متوسط
الجماعة قالوا لكم، انبحوا للصباح، واحنا نسرقو وندمرو ونعنفو للصباح…وتضربولنا على الطيارة (باش ما نقولش حاجة أخرى هي اصح)
فبحيث، كيف توفى الكورونا عندنا ثلاثة حلول
-يا نعملو هجة جماعية
-يا نتفاهمو مع قوى عظمى تجيب لنا شوية قناصة، وترسكل شوية اعلاميين ومدونين، وتعمل لنا انقلاب جديد نسميوه ثورة
-يا نخرجو للشارع عاري ولابس، ويا أحنا يا هوما
فيما عدا ذلك، راني تعبت من دقان الحنك على الفايسبوك
والحساب تحت التوتة
الدكتورة ألفة يوسف