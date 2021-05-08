الدكتورة ألفة يوسف تحذر من الغلاء الفاحش الذي سيزيد فحشا

عندما قلنا ان البرويطة ليس ثورة بل قرارا من القوى الدولية للهيمنة على منطقة كاملة بإشراف الإخوان لم يصدقنا أحد… حتى شهدوا بقية المؤامرة الفاشلة على ليبيا ومصر وسوريا…وكانت الجزائر في البرنامج
عندما قلنا إن إسقاط النظام التونسي انذاك لا علاقة له بحقوق الإنسان… فآخر ما يعني الغرب هو حقوقنا… لكن ما يعنيهم هو إسقاط اقتصاد دولة كان عصيا على صندوق النقد الدولي…سدد قروضه قبل الآجال أول التسعينات ثم لم يقترض لسنوات وسنوات
عندما قلنا ذلك لم يصدقنا أحد إلى أن شهدوا انهيار الاقتصاد، وقرب ارتفاع منظومة الدعم… و التخفيض من الأجور والغلاء الفاحش الذي سيزيد فحشا
شعب ما يعرفه بقري كان بالكرشة
هل يحركه الجوع؟ والجوع كافر بالله؟
وحده التاريخ سيجيب
الدكتورة ألفة يوسف