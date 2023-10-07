الدستوري الحر يهيب بهياكله ومناضليه ومناصريه بالعمل على إنجاح المسيرة المبرمجة ليوم 15 أكتوبر

في إطار انعقاده الدائم، اجتمع الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر مساء اليوم السبت 07 أكتوبر 2023 بحضور أعضاء الهيئة السياسية وأعضاء المكتب الوطني للشباب وتم التداول في الوضع الراهن والناتج عن احتجاز الأستاذة عبير موسي رئيسة الحزب ومرشحته للانتخابات الرئاسية المقبلة، وعليه
1- يطمئن هياكله وقواعده ومناضليه ومناصريه على أن معنويات رئيستهم الأستاذة عبير موسي مرتفعة جدا وعزيمتها فولاذية وهو ما يدعونا إلى مزيد الالتفاف حول القيادة والاستعداد الجدي لإنجاح المحطات النضالية المقبلة
2- يحرص على مواصلة إنجاز الأنشطة المبرمجة للفترة القادمة وفي مقدمتها الندوات الفكرية الخاصة بالبرامج القطاعية للحزب
3- يهيب بهياكله ومناضليه ومناصريه بالعمل على إنجاح المسيرة السلمية والقانونية المبرمجة ليوم 15 أكتوبر 2023 احتفالا بذكرى الجلاء في إطار الالتزام بالانضباط الحزبي وفي كنف احترام القانون
4- يؤكد من جديد على تنديده بالاحتجاز القسري لرئيسة الحزب ويطالب بالإفراج الفوري عنها ويحمل السلط القائمة مسؤولية سلامتها الجسدية
يبقى الديوان السياسي في حالة انعقاد دائم
تونس في 07 أكتوبر2023
الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر
بـــــيان