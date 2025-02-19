الدستوري الحر يهيبُ بكافة القوى الحية في البلاد لتكون صفا واحدا ضد الإستبداد والظلم

على إثر الإعتداء السافر الذي تعرضت له رئيسة الحزب الأستاذة عبير موسي من طرف إدارة السجن المدني للنساء بمنوبة وتبعا لنقلتها إلى سجن بلي تعسفيا وباستعمال القوة دون القيام بأي إجراءات إدارية وقانونية،
وأمام خطورة هذه الممارسات التي تنضاف إلى ترسانة الإنتهاكات التي طالتها والمحاكمات السياسية الجائرة التي تتعرض لها مما دفع بها إلى الدخول في إضراب جوع وحشي في حركة مقاومة سلمية لتبليغ صوتها إلى الرأي العام،
فإن الحزب الدستوري الحر يعلم الرأي العام
أنّه قرر تنفيذ إضراب جوع جماعي وإعتصام مفتوح بمقره بداية من اليوم الأربعاء 19 فيفري 2025 مساندة لرئيسته أولا ولتحسيس التونسيات والتونسيين بخطورة تمركز الحكم الفردي المطلق الذي لا يعترف بالمؤسسات ولا بعلوية القانون ويقوم على منطق الظلم والقمع وحكم القوي على الضعيف مما يهدد النظام الجمهوري والحقوق الأساسية المكتسبة للشعب التونسي ويجعل المصلحة العليا للوطن في مهب الريح نظرا لما سينتُج عنه من تفكك للوحدة الوطنية وتصدع مجتمعي
هذا ويُحمِّل الحزب، بكافة قياداته وإطاراته وهياكله وقواعده، هيئة الدفاع تبليغ رسالة إلى رئيسة الحزب نطلب من خلالها رفع إضراب الجوع الذي دخلت فيه منذ يوم الأربعاء 12 فيفري 2025 مع أمل كل التونسيات والتونسيين في أن تستجيب إلى هذه الدعوة
كما لا يفوت الديوان السياسي أن يثمِّن أصالة عن نفسه ونيابة عن رئيسة الحزب الأستاذة عبير موسي الهبَّة التضامنية المواطنية والمساندة الواسعة التي عبَّر عنها عدد من الشخصيّات الوطنية ومكونات من المجتمع المدني والسياسي
ويهيبُ الحزب الدستوري الحر بكافة القوى الحية في البلاد لتكون صفا واحدا ضد الإستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات
تونس في 19 فيفري 2025
بـــــــــــــــلاغ