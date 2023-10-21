الدستوري الحر ينظم وقفة احتجاجية تضامنا ومؤازرة لرئيسته عبير موسي المحتجزة قسرا

إن الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر المجتمع اليوم 21 أكتوبر 2023 في إطار انعقاده الدائم، يواصل التداول حول الوضع الراهن الناتج عن الاحتجاز القسري لرئيسة الحزب ومرشحته للانتخابات الرئاسية المقبلة الأستاذة عبير موسي و
1- يعلم هياكل الحزب الوطنية والجهوية والمحلية والقاعدية ومناضليه ومناصريه والرأي العام أن هيئة الدفاع و بإعتبارها في اتصال دائم مع رئيسة الحزب أكدت بأن معنوياتها مرتفعة للغاية ولا أدل على ذلك من الرسالتين اللتين تم نشرهما على صفحتها الرسمية
2- يشير إلى أن رئيسة الحزب تتوجه بالشكر الجزيل إلى كافة الهياكل والمناضلين والمناصرين الذين أبلوا البلاء الحسن في شحذ الهمم لإنجاح مسيرة 15 أكتوبر 2023 والتي بينت للجميع مدى تجذر حزبنا في المجتمع التونسي بمختلف جهاته وفئاته وشرائحه
3- يؤكد أن الأستاذة عبير موسي عبرت عن فخرها وإعتزازها بالروح النضالية الوقادة التي إتسمت بها مواقف وتحركات مناضلي ومناضلات الحزب الدستوري الحر وثباتهم على مبادئ الفكر البورقيبي رغم التضييقات و الهرسلة التي تعرضوا لها
4- يُفيد علما أن رئيسة الحزب أوصت بضرورة مواصلة النشاط في مختلف الميادين ومختلف المحطات النضالية القادمة بنفس العزيمة ونفس الثبات ورباطة الجأش والتماسك بين جميع مناضلي ومناضلات الحزب
يعلن الديوان السياسي أنه قرر تنظيم وقفة احتجاجية في الأيام القادمة تضامنا ومؤازرة لرئيسته المحتجزة قسرا منذ تاريخ 3 أكتوبر 2023 دون أي سند قانوني
تونس في 21 أكتوبر 2023
بـــــيان