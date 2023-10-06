الدستوري الحر يندد شديد التنديد بالاخلالات الإجرائية العديدة التي شابت التتبع الجزائي ضد رئيسته عبير موسي

على إثر بطاقة الإيداع الصادرة عن قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء هذا اليوم الخامس من أكتوبر 2023 في شأن الأستاذة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر فإن الديوان السياسي للحزب المنعقد بصفة دائمة
1. يندد شديد التنديد بالاخلالات الإجرائية العديدة التي شابت التتبع الجزائي ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر ويعتبر أن ما حدث في عملية اختطاف واحتجاز الأستاذة عبير موسي لمدّة 48 ساعة في تعدّ صارخ على أبسط الحقوق والحريّات التي يضمنها مرسوم المحاماة ومجلة الإجراءات الجزائية
2. يعتبر أن هذه القضيّة سياسية بامتياز بقصد حرمان الأستاذة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر من حقها في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة
3. يعلم الرأي العام أن الحزب ينظم يوم غد الجمعة 06 أكتوبر 2023 ندوة صحفية تقدمها هيئة الدفاع لتسليط الأضواء على خلفيات الملف
4. يطمئن هياكل الحزب ومناضليه وقواعده ومناصريه بأن معنويات الأستاذة عبير موسي مرتفعة جدا ويثمن التفافهم حول رئيستهم وإيمانهم بأنها صاحبة قضية عادلة
تونس في 05 أكتوبر 2023
الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر
بـــيــــــــــــــــــــان