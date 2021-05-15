الدستوري الحر يقرّر وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني مساء يوم الإثنين 17 ماي

تبعا لتصاعد وتيرة الاعتداءات على الشعب الفلسطيني وخطورة ما تقترفه القوات المحتلة في حقه من انتهاكات لحقوق الإنسان، ونظرا لاستعجال الأمر وضرورة التحرك الفوري لنصرة القضية الفلسطينية
فإن الحزب الدستوري الحر يعلم الرأي العام بأنه قرر
1- توجيه رسالة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة قصد دعوة المجتمع الدولي للتحرك فورا لوضع حد للإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان المسلطة على الشعب الفلسطيني وخاصة ضد الأطفال والنساء
2- إرسال وفد من أعضاء الديوان السياسي ونواب الكتلة البرلمانية تتقدمه رئيسة الحزب إلى مقر سفارة فلسطين بتونس لتسليم رسالة تضامن خطية نيابة عن قواعده وإطاراته ومنخرطيه ومناصريه إلى سعادة السفير
3- تنظيم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام مقر سفارة فلسطين بتونس مساء يوم الإثنين 17 ماي 2021 مساندة لشعب فلسطين الأبي في معركته الحامية ضد الاحتلال الغاشم