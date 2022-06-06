الدستوري الحر يقرر تنظيم مسيرته القادمة انطلاقا من أمام مقر معتمدية باب سويقة في اتجاه ساحة الحكومة

يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام أنه أودع صباح اليوم الإعلامات الرسمية للسلط الأمنية والجهوية بمسلك وتوقيت المسيرة التي قرر تنظيمها يوم السبت 18 جوان 2022
ويعلم الحزب العموم أن المسيرة ستنطلق بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا من أمام مقر معتمدية باب سويقة في اتجاه ساحة الحكومة، أين سيتجمع المحتجون، وذلك عبر شارع باب بنات تونس
ويحذر الحزب السلطة القائمة من أي منع لتحركه السلمي القانوني بأي طريقة كانت مباشرة أو غير مباشرة كما يحذرها من عرقلة التحضيرات للمسيرة أو ممارسة اي نوع من أنواع الهرسلة ضد هياكل الحزب أو الأطراف المتداخلة لتوفير الجانب اللوجستي للتظاهرة
هذا ويتمسك الحزب بحقه في الاحتجاج مهما كانت تصرفات السلطة دفاعا عن أركان الدولة المدنية والنظام الجمهوري وعلوية القانون
تونس في 06 جوان 2022
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