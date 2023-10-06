الدستوري الحر يعلن أن رئيسته عبير موسي محتجزة قسريا خارج إطار القانون

إن الديوان السياسي المنعقد بصورة دائمة في اجتماعه بتاريخ في 06 أكتوبر 2023 على إثر الندوة الصحفية التي نظمها بالمقر المركزي لتسليط الأضواء حول ملابسات عملية احتجاز الأستاذة عبير موسي رئيسة الحزب يعلم الرأي العام بما يلي
– يشكر الجمعيات والمنظمات الوطنية والدولية والشخصيات الاعتبارية التي صرحت بمساندتها وتضامنها مع الأستاذة عبير موسي وما تعرضت له من خروقات للضمانات المنصوص عليها قانونا
– يتمسك الحزب بالأستاذة عبير موسي رئيسة له ومرشحته للانتخابات الرئاسية ويحرص على العمل السياسي في الإطار القانوني والسلمي
– يدعو الهياكل إلى الثبات والصمود في هذه المرحلة الظالمة أسوة بقياداته التاريخية في مرحلة تحرير الوطن
– يعلن أن رئيسته محتجزة قسريا خارج إطار القانون وسيتقدم بالشكايات الضرورية لدى الهيئات والمصالح المعنية، كما يكلف هيئة الدفاع بتقديم الشكايات في العنف السياسي والمعنوي والمادي المتكرر ضد المرأة في شخص رئيسته في ظل إفلات المعتدين من العقاب وتقديم شكايات في التدليس وتزوير المحاضر العدلية والإيهام بجريمة
– يجدد تمسكه بتحميل السلطة القائمة مسؤوليتها الكاملة على السلامة الصحية للأستاذة عبير موسي رئيسة الحزب خلال فترة إحتجازها
– يعبر عن إلتزامه بمواصلة النضال من أجل مجتمع تونسي أصيل تكون فيه الحرية والديمقراطية أساس التعامل بين أطراف المجتمع
يبقى الديوان السياسي في حالة انعقاد دائم
تونس في 06 أكتوبر2023
بـــــيان