الدستوري الحر يعتبر قيس سعيد مقدما على بيع البلاد و التفريط في السيادة الوطنية

الحزب الدستوري الحر يقرر التصعيد
انتهى منذ قليل اجتماع الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر الذي انعقد صباح السبت 10 جوان 2023 للنظر في عدة نقاط مضمنة بجدول أعماله وواصل أشغاله لليوم الثاني حضوريا وعن بعد لمتابعة تفاصيل ومخرجات الزيارة التي أداها الوفد الأوروبي بقيادة رئيسة المفوضية الأوروبية الى تونس يوم أمس الأحد 11 جوان 2023
✅وعلى إثر الاطلاع على تصريحات أعضاء الوفد المذكور و البيان المنشور على صفحة مؤسسة رئاسة الجمهورية تحت عنوان « بيان مشترك بين تونس والإتحاد الأوروبي » والذي تضمن حديثا عن « الشراكة الشاملة » بين الطرفين وتفويضا لوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المعين خارج إطار الشرعية بالتوسع في الحوار مع المفوض الأوروبي لإعداد مذكرة تفاهم يتم اعتمادها من قبل تونس والإتحاد الأوروبي قبل موفى شهر جوان الجاري
✅وبتفحص محتوى البيان المشار إليه وتصريحات أعضاء الوفد الأوروبي وما جاء فيها من إشارات إلى ملف التصرف في الحدود وإعادة قبول المهاجرين وإسناد تونس مساعدات مالية للغرض والإستثمار في مجال الطاقة وتصدير الطاقة النظيفة إلى اوروبا وغيرها من البنود التي اتت عليها رئيسة المفوضية الأوروبية في كلمتها
✅وبالنظر لخطورة ما سيقدم عليه قيس سعيد من خطوات نحو التفريط في السيادة الوطنية وفتح الباب للسطو على الثروات والأراضي التونسية و الإستيطان بتونس مقابل فتات من المال
✅وتبعا لما أظهره الجانب الأوروبي من احتقار للشعب التونسي من خلال مشروعه الاستعماري الذي سوقه في ثوب شراكة شاملة مما يحيل على معاهدة الحماية المبرمة في 1881 التي فتحت باب احتلال تونس
⬅️قرر الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر
🔴توجيه رسالة شديدة اللهجة الى قيس سعيد ليعبر عن سخطه على ماقام به من اعتداء على الشعب والدولة
🔴الشروع في سلسلة من التحركات الاحتجاجية الميدانيةضد مخطط بيع البلاد و تعريض أمنها واستقلالها ووحدة شعبها وترابها للخطر
وسيعلن الحزب عن تفاصيل هذه التحركات ومواعيدها في الساعات القادمة