الدستوري الحر يطلب من الحكومة التونسية إعلان جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية و حل منظمة الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين

الحمد لله وحده
على إثر رفض مكتب مجلس نواب الشعب تمرير لائحة تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية للمناقشة والتصويت في الجلسة العامة في خرق صارخ ومفضوح لمقتضيات الفصل 141 من النظام الداخلي
وتبعا للإطلاع على ملف تأسيس مكتب تونس لمنظمة الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين التي تكونت في قطر طبق القانون القطري واكتشاف أن مؤسسيها هم قيادات ما يسمى « حركة النهضة » وأن مرشح كتلة هذه الحركة لعضوية المحكمة الدستورية هو الكاتب العام المؤسس لهذه الجمعية الأجنبية المشبوهة والمصنفة إرهابية في عدة دول تربطها بتونس اتفاقيات لمكافحة الإرهاب
ونظرا للخطر المحدق بالأمن القومي التونسي في ظل نسج الحركة المشار إليها شبكة عنكبوتية في تونس للتحكم في المشهد السياسي وتحقيق مشروعها الظلامي المناهض للدولة المدنية والنظام الجمهوري
يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام أنه أودع صباح اليوم بمكتب الضبط برئاسة الحكومة
1- طلب إعلان الحكومة التونسية جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية مناهضة للدولة المدنية واعتبار كل شخص طبيعي أو معنوي تونسي له ارتباطات معها مرتكبا لجريمة إرهابية على معنى قانون مكافحة الإرهاب
2- طلب تفعيل مقتضيات الفصل 45 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات من أجل الشروع في حل منظمة الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين
تونس في 20 جويلية 2020
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