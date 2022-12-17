الدستوري الحر يطالب بإعلان الشغور في منصب رئاسة الجمهورية والدعوة لانتخابات رئاسية سابقة لأوانها

اليوم اليوم وليس غدا
طالبت الليلة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر بإعلان
🔴 الشغور في منصب رئاسة الجمهورية والدعوة لانتخابات رئاسية سابقة لأوانها طبق المعايير الدولية
🔴استقالة حكومة بودن واكتفائها بتصريف الاعمال الى حين اجراء انتخابات حرة تفرز حكومة شرعية
🔴تجميد هيئة الانتخابات الحالية وغلق مقراتها و حجز كل مالديها من ملفات ووثائق ووضعها على ذمة النيابة العمومية ووقف صرف الاموال المرصودة لها وايقاف العملية الاجرامية التي تقودها حاليا ورفع الحصانة على أعضائها والتدقيق الاداري والمالي في اعمالها الى حين تشكيل تركيبة جديدة محايدة ومستقلة تتسلم المهمة
🔴إلغاء المرسوم عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 المتعلق بالانتخابات والدعوة لانتخابات تشريعية مطابقة للمعايير الدولية
🔴 تجديد الدعوة للقوى المدنية لإمضاء الميثاق السياسي واعلان رفض العودة إلى مربع التوافق مع الإخوان والانطلاق في الاعداد لمشهد سياسي وطني مدني يحافظ على مكاسب دولة الاستقلال ويتدارك الكوارث الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تسببت فيها منظومة ربيع الخراب والدمار خلال العشرية الفارطة
ويحتفظ الحزب الدستوري الحر بحقه في التصعيد طبق السبل المتاحة قانونا لفرض تنفيذ الإرادة الشعبية الرافضة لحكم الإخوان ومنظومة قيس سعيد الفاشلة و المدمرة للمؤسسات