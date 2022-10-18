الدستوري الحر يدين رسميا انحراف وزارة الداخلية عن دورها في تأمين التونسيين

تبعا للممارسات القمعية التي قامت بها السلطة غير الشرعية لمنع المتظاهرين من الالتحاق بساحة الباساج للمشاركة في مسيرة يوم السبت 15 أكتوبر 2022، احتجاجا على سياسة التجويع والتفقير ورفضا للتنكيل الممنهج بالشعب والإعتداء على حقوقه الإقتصادية والإجتماعية وسلب إرادته والتضحية بمصالحه الأساسية،
وأمام سعي قيس سعيد المحموم إلى إلغاء وجود الحزب الدستوري الحر الذي تلتف حوله شرائح واسعة من الشعب التونسي، من خلال تجنيد مفسريه وأنصاره لتحريف مواقف الحزب وإستهداف رئيسته ووضعه في نفس السلة مع الإخوان مدمري الوطن ليتسنى له بسط هيمنته المطلقة على البلاد والعباد وإرساء دولة الخلافة،
ومن منطلق الوعي بخطورة الإنزلاق نحو الحكم الديكتاتوري المطلق وضرب مفهوم دولة القانون والمؤسسات وتحقير الشعب التونسي والإعتداء على سيادته وحقه في النفاذ إلى المعلومة عبر التعتيم على محتوى وثيقة الإتفاق المبرم بين السلطة القائمة والمؤسسات المالية الدولية مما أدى برئيسة الحزب الأستاذة عبير موسي إلى الدخول في إضراب جوع أمام وزارة الداخلية بداية من يوم السبت 15 أكتوبر 2022 للمطالبة بـــ
نشر مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2022 ومشروع ميزانية سنة 2023 للرأي العام
نشر مشروع الاتفاق المزمع إبرامه مع صندوق النقد الدولي بكل تفاصيله قبل إمضائه وفتح المجال للخبراء والسياسيين غير المورطين في تهديم الاقتصاد الوطني لمناقشته وإعلان موقفهم منه والمساهمة في تعديله عند الاقتضاء بما يتلاءم مع مصلحة الشعب التونسي
التزام الدولة بضمان الحقوق والحريات ووضع حد للتجاوزات التي يقوم بها قيس سعيد عبر أجهزة المؤسسة الأمنية لتعطيل وعرقلة وتقزيم الحزب الدستوري الحر والكف عن ممارسات الترهيب التي تتسلط على المواطنين بناءا على انتماءهم لهذا الحزب أو التفافهم حول مشروعه الوطني
فتح تحقيقات جدية ضد منتسبي المؤسسة الأمنية الذين ارتكبوا العنف ضد المتظاهرين وقاموا بالتعسف على حقهم في الالتحاق بمسيرة 15 أكتوبر 2022
ونتيجة لما قامت به أجهزة الدولة من هرسلة وتضييقات واستنزاف معنوي وبدني للأستاذة عبير موسي منذ انطلاق إضراب الجوع وصلت إلى حد منع تمكينها من كرسي للجلوس عليه وإجبارها صحبة قيادات الحزب على افتراش الأرض فضلا عن مقايضتها بحياتها من خلال حرمانها من الولوج إلى دورة المياه باستعمال ترهيب المحلات المتاخمة لمكان الاضراب وغلقها وهو ما يرتقي إلى درجة التعذيب الممنهج والاعتداء على الحقوق الآدمية
وعلى إثر لجوء وزارة الداخلية إلى الحيلة لإنهاء التحرك السلمي الرمزي عبر إيهام رئيسة الحزب بالسماح لها بالتوجه إلى الصيدلية الملاصقة لمكان إضراب الجوع لقضاء حاجتها البشرية مع الالتزام بضمان تأمينها ثم استغلال تواجدها بالداخل لتجييش فيلق من الأمنيين وترسانة من السيارات لإخلاء مكان إضراب الجوع باستعمال القوة والتهديد وتطويق مدخل الصيدلية بالحواجز الحديدية وتجنيد أعوان الأمن من النساء لمنع الأستاذة عبير موسي بالقوة من الإلتحاق بمكان احتجاجها فضلا عن انتهاك حرمتها الجسدية والسماح بتصويرها من قبل مجهولين دون أي مراعاة لحالتها الصحية المتدهورة وضعف جسدها بعد ثلاثة أيام من الجوع مما أدى إلى إصابتها بصدمة حادة ثم دخولها في حالة إغماء مما استوجب نقلها على جناح السرعة إلى المصحة
فإن الحزب الدستوري الحر
1- يدين رسميا انحراف وزارة الداخلية عن دورها الوطني في تأمين التونسيين والتصدي للجريمة في كنف الحياد التام وعدم الانحياز للحكام وتحولها إلى ذراع عنف وبطش وقذف وثلب لصالح الحاكم بأمره، مكلف بإخراس صوت الشعب عبر استعمال طرق ملتوية لانتهاك الحق في التعبير والتنظم والتظاهر وترهيب المواطنين وإثنائهم عن المشاركة السياسية واضطهاد وهرسلة كل من يعبر على انتمائه للحزب الدستوري الحر أو مناصرته له وكل من يتعامل معه بأي شكل كان
2- يعلن رفضه المطلق لحكم البلاد خارج الشرعية ويندد بتوظيف قيس سعيد للقوات الحاملة للسلاح ضد المواطنين العزل لإحكام قبضته على المشهد السياسي وفرض موازين قوى غير متكافئة وتصفية كل القوى المدنية الحداثية وتزوير الإرادة الشعبية بقصد مغالطة الرأي العام الدولي وإيهامه بوجود التفاف شعبي كبير حوله لا وجود له على الأرض
3- يذكر بموقفه المتمثل في عدم الاعتراف بمسار الإستفتاء المزور ويجدد عدم اعترافه بما يسمى انتخابات تشريعية مبنية على مخالفة كل قواعد الانتخابات المتفق عليها دوليا ولا بالمؤسسة التي ستنبثق عن هذه الجريمة التي ستقترف في حق الدولة والمجتمع
4- يعلم الرأي العام بأن رئيسة الحزب موجودة منذ مساء أمس الإثنين 17 أكتوبر 2022 بالمصحة تحت المراقبة الطبية، بسبب الاعتداء الغاشم الذي سلط عليها، ويحمّل قيس سعيد المسؤولية القانونية والسياسية عن سلامتها الجسدية وعن كافة الأضرار اللاحقة بها جراء العنف والتعذيب المادي والمعنوي الذي تعرضت له ويؤكد تكليف هيئة الدفاع بالقيام بالإجراءات القانونية لمعاينة كل الجرائم ومقاضاة المسؤولين عنها وطنيا ودوليا
5- يندد بترويج بعض وسائل الإعلام أن تعكر الحالة الصحية للأستاذة عبير موسي ناتج عن إضراب الجوع، في حين أن إغماءها جاء إثر تدخل أعوان الأمن لمنعها من مواصلة احتجاجها السلمي وإبعادها بالقوة من أمام وزارة الداخلية بالطريقة المبينة أعلاه، ويعتبر أن نشر الأخبار الزائفة بهذه الطريقة، رغم أن كل الأحداث موثقة صوتا وصورة على الصفحة الرسمية للمعتدى عليها، يهدف إلى التغطية على الجرائم المرتكبة في حقها وتبييض ممارسات السلطة الغاصبة ضدها
6- يدعو المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية للإضطلاع بدورها في التصدي لتغلغل العنف السياسي في تونس واتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ التشريعات والاتفاقيات الدولية في مجال مناهضة العنف ضد المرأة لوقف نزيف الاعتداءات المتكررة المسلطة بطريقة ممنهجة على رئيسة الحزب داخل برلمان الإخوان وتحت الحكم المطلق لقيس سعيد
تونس في 18 أكتوبر2022
بـــــــــلاغ