الدستوري الحر يدعو كل مكونات الشعب التونسي والقوى الحية للمساهمة في مسيرة 9 أفريل

يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام أنّ المسيرة التي قرر تنظيمها يوم 09 أفريل 2025 بمناسبة إحياء الذكرى 87 لأحداث 09 أفريل 1938 تحت شعار »الحرية للتوانسة » ستنطلق من مدخل شارع الحرية بتونس من جهة البلفيدير نحو مقر الإذاعة التونسية
ويؤكد أنّ هذه التظاهرة التي تهدف للدفاع عن حق التونسيات والتونسيين في الحريّة والتعبير والعيش في مناخ إقتصادي وإجتماعي ملائم لتحقيق التنمية الشاملة، ستكون مفتوحة لكل مكونات الشعب التونسي والقوى الحية في المجتمع وستمثل فرصة لرفع الراية التونسية وتغليب المصلحة العليا للوطن للخروج من الوضع المتردي الذي تتخبط فيه البلاد
ويُطالب الحزب الدستوري الحر أصحاب القرار بإحترام الحق في التظاهر السلمي والمشروع الذي يكفله الدستور وكافة المعاهدات الدوليّة الملزمة للدولة ويدعوها إلى عدم التضييق على المشاركين وعدم تعطيل وصولهم إلى مكان إنطلاق المسيرة وتأمين هذه التظاهرة في إطار القانون