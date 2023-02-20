الدستوري الحر يحذر قيس سعيد من مغبة التخاذل في صيانة الإستقلال والتراخي في حماية الجمهورية

يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام أن القضية المرفوعة ضد التنظيم التكفيري الأجنبي المسمى « حزب التحرير » في طلب إيقاف أشغال المؤتمر الذي ينوي عقده يوم السبت 25 فيفري 2023 تحت شعار: « انهيار دولة الحداثة ولا خلاص إلا بدولة الخلافة »، ستكون محل نظر الدائرة الإستعجالية بالمحكمة الإبتدائية بتونس المكلفة بالنظر في الملفات من ساعة إلى أخرى يوم الإربعاء 22 فيفري 2023
ويدعو الحزب كافة القوى الحية في المجتمع للتصدي لهذا التنظيم الخطير الذي يريد نسف الدولة الوطنية المستقلة وقلب النظام الجمهوري في غفلة من التونسيين الذين يصارعون التفقير والتجويع ويكافحون من أجل تأمين قوتهم اليومي وتوفير المواد الأساسية لأبنائهم
ويحذر الحزب قيس سعيد الماسك بكل السلط دون وجه حق من مغبة التخاذل في صيانة الإستقلال والتراخي في حماية مكاسب الجمهورية ويطالبه بالإذن لحكومته بإصدار قرار منع عقد المؤتمر المذكور وإيقاف نشاط هذا التنظيم المعادي للدولة والإسراع بحله وترحيله عن بلادنا صحبة كل مكونات الأخطبوط الظلامي الذي زرعه الإخوان في تونس منذ 2011،
ويحتفظ الحزب بحقه في التصعيد طبق كل السبل المتاحة لمواجهة الخطر الداهم المحدق بالبلاد