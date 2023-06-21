الدستوري الحر يجدد إدانته لاعتداء السلطة الغير شرعية على سيادة الشعب التونسي

في خضم التواصل المتواتر والمكثف للسلطة غير الشرعية مع القيادات الأوروبية خلال الفترة الأخيرة للتباحث حول ملف الهجرة غير النظامية والتحضير لمذكرة التفاهم التي تم الإعلان عن برمجة امضائها بين تونس والاتحاد الأوروبي قبل موفى جوان 2023 في غفلة من المواطنين ودون اطلاع الشعب على أي تفاصيل في الغرض مما يؤكد تضمن الاتفاقيات المزمع ابرامها بنودا لا تخدم المصلحة الوطنية
وأمام ما تمت معاينته من تعمد التعتيم على اعتراض فئات واسعة من الشعب التونسي على هذه الممارسات وعلى محتوى الاتفاقيات المذكورة التي تحدثت عنها وسائل الاعلام الخارجية فضلا عن التعامل السطحي مع الملف من قبل أغلب المنابر مما حال دون إنارة الرأي العام حول خطورة ما يحاك في الجلسات السرية بين السلطة غير الشرعية وممثلي الدول الأوروبية فضلا عن تحويل وجهة الحوارات الى مواضيع جانبية تستحوذ على حيز زمني هام للتغطية على المواضيع الحارقة
فإن الحزب الدستوري الحر
1- يجدد إدانته لاعتداء السلطة غير الشرعية على الحقوق المكتسبة للشعب التونسي وعلى رأسها سيادته على قراره وحقه في النفاذ الى المعلومة عبر اطلاعه على مشاريع الاتفاقيات التي تنوي الدولة الانخراط فيها سواء مع الاتحاد الأوروبي او مع صندوق النقد الدولي والتي ستلزم الأجيال القادمة وستؤثر على مستقبل تونس ومكانتها بين الدول
2- يحمل المسؤولية لأغلب وسائل الاعلام العمومية والخاصة – وفي مقدمتها التلفزة الوطنية التي تمول من طرف دافعي الضرائب- على انخراطها المفضوح في مشروع الاعتداء على الإرادة الشعبية وعملها على تسهيل تمرير الاتفاقيات الأجنبية المشبوهة من خلال تعمد تغييب المعلومة الدقيقة والمفصلة والتخاذل في الاستقصاء وتعرية الفجوة العميقة بين الخطاب الرسمي الذي يدعي رفض الإستيطان والوضع على الأرض الذي يثبت إذعان السلطة غير الشرعية لتوطين المهاجرين غير النظاميين على الأراضي التونسية
3- يستهجن التعتيم على التحركات الشعبية للحزب الدستوري الحر المعبرة عن رفض بيع البلاد وهو ما يعتبر هضما لحقوق فئات واسعة من الشعب التونسي وخرقا جسيما لمواثيق الشرف وأخلاقيات مهنة الصحافة
4- يندد بالصنصرة الفايسبوكية الممنهجة التي تتعرض لها صفحة رئيسة الحزب وصفحات وحسابات مناضليه ومسانديه من خلال العقوبات المتكررة والقرصنة و حجب الفيديوات ومنع النشر والترويج استجابة لتبليغات منظمة وكاذبة بهدف الحد من انتشار تنويرالعقول بالحجة والبرهان وكشف مخططات التفريط في سيادة الوطن
5- يؤكد مضيه قدما في انتهاج سياسة التواصل المباشر مع المواطنين التي طالما اعتمدها الحزب الدستوري منذ مرحلة معارك التحرير الوطنية و يعلن عن اطلاق قافلة التنوير 3 التي ستجوب البلاد وتلتقي بالتونسيات والتونسيين في الجهات ويعطي إشارة الإنطلاق لتنظيم حملات تنويرية ميدانية لكشف خفايا القرارات التي تطبخ في الظلام وتحسيس الشعب التونسي بدوره الجوهري في تحرير تونس من منظومة ربيع الخراب والدمار الثانية التي ترتكز على الحكم المطلق وضرب الحريات وإلغاء المواطنة والاعتداء على الحق في المعلومة وفي المشاركة في إدارة الشأن العام لابرام صفقات بيع الوطن وانتهاك السيادة التونسية وتعريض سلامة التراب التونسي للخطر
6- يثمن تفاعل اعداد كبيرة من المواطنات والمواطنين مع دعوات الحزب بالتزام اليقظة ومقاومة إختراق المجتمع والوقوف في وجه محاولات ضرب الوحدة الوطنية واستقلال القرار التونسي
تونس في 21 جوان 2023
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