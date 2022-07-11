الدستوري الحر يتهم هيئة الانتخابات ويطلب منها إعلان إلغاء موعد الإستفتاء

– على إثر الإعتداء السافر والقمع الوحشي الذي طال مناضلي ومناضلات الحزب ورئيسته أثناء الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها يوم 7 جويلية 2022 امام هيئة الانتخابات
– وتبعا للانتهاك الممنهج لمبدأ علوية القانون من طرف مغتصب السلطة والاحتقار التام لسيادة الشعب والاعتداء السافر على حقه المشروع في تقرير مصيره، وصل إلى حد خرق المراسيم والأوامر التي يصدرها بنفسه والتلاعب بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
– وبعد صدور الامر عدد 607 لسنة 2022 المؤرخ في 8 جويلية 2022 تحت غطاء إصلاح أخطاء تسربت إلى » مشروع الدستور » المنشور في 30 جوان 2022 والتأكد من أن النص المنشور هو نص جديد ومختلف عن سابقه مما يعني مغالطة الناخبين وخرق الآجال المحددة لنشر النص المزمع تقديمه للإستفتاء
– ونظرا لما عاينه المواطنون من فساد مالي وتجاوزات جسيمة خلال حملة الإستفتاء في ظل تستر ومباركة هيئة الانتخابات
فإن الحزب الدستوري الحر يعلم الرأي العام أنه
1- وجه صباح اليوم الاثنين 11 جويلية 2022 تنبيها بواسطة عدل تنفيذ إلى هيئة الانتخابات لمطالبتها بإعلان إلغاء موعد الإستفتاء المبرمج ليوم 25 جويلية 2022
2- كلف هيئة الدفاع بتنظيم ندوة صحفية يوم الإربعاء 13 جويلية 2022 لعرض مختلف الإجراءات القانونية المتخذة لمواجهة آلة القمع الوحشية التي تم تجنيدها لإخراس صوت الحزب والتصدي للخطر الداهم الذي يهدد البلاد نتيجة تغول مغتصب السلطة وتستر هيئة الانتخابات على الفساد المالي لحملة الإستفتاء وتسخير موارد الدولة لتزوير الإرادة الشعبية وتقويض أسس الجمهورية التونسية المدنية
تونس 11 جويلية 2022
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