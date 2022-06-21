الدستوري الحر سينظم وقفة إحتجاجية أمام سفارة قطر بتونس

في إطار مواصلة نضالات الحزب الدستوري الحر لدحر قوى الظلامية ودعاة تقويض أسس النموذج المجتمعي التونسي المحرضين على التراجع عن مكاسب مجلة الأحوال الشخصية وتكوين منظومة تربوية موازية للمنظومة التونسية الرسمية
– وأمام تخاذل الحكومة التونسية في غلق الجمعيات الأجنبية المشبوهة ودرء خطرها على المجتمع ومنع تدخلها في تمويل المشهد السياسي وتزوير العمليات الإنتخابية
– وتبعا للدعم الذي تحظى به جمعية « الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين » من قبل السلطة القطرية التي لم تخف استقبالها لقيادات هذه الجمعية ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية وإعلانها الالتزام بتطوير العلاقات معها حسب البيان الصادر في الغرض بتاريخ 13 فيفري 2022
– واعتبارا لتأسيس فرع للجمعية المذكورة بتونس تغلغل في المجتمع وكون اخطبوطا واسعا من الجمعيات المتبنية لفكره ومنهجه
– ونظرا لغزو عدد من الجمعيات القطرية مجال العمل الخيري في تونس وضخ أموال طائلة للغرض على غرار جمعية « قطر الخيرية » رغم ما يدور حولها من شبهات
فإن الحزب الدستوري الحر يعلم الرأي العام بأنه سينظم وقفة إحتجاجية أمام سفارة الدولة القطرية بتونس يوم الجمعة 24 جوان 2022 بداية من الساعة الحادية عشر صباحا مطالبا السلطة القطرية بإلزام جمعية « قطر الخيرية » المشبوهة وجمعية « الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين » المصنفة ذات علاقة بالإرهاب في عدة دول وما انبثق عنهما من اخطبوط، بغلق الفروع التي فتحتها في تونس وانهاء كل أنشطتها على الاراضي التونسية ووقف تحويل الأموال القطرية إلى تونس لتمويل عمل هذه الجمعيات