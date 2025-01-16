الدستوري الحرّ يَدعُو كافة مكونات الشعب التونسي و قواه الحية للإنخراط في المسيرة الوطنية التي سينظمها يوم 18 جانفي

على إثر نداء الإستغاثة الذي وجهته رئيسة الحزب الدستوري الحر الأستاذة عبير موسي المحتجزة قسريا منذ 03 أكتوبر 2023 إلى الرأي العام الوطني والدولي فضلا عن تلويحها بالدخول في إضراب جوع وحشي مفتوح إحتجاجا على المظالم غير المسبوقة المسلطة عليها
فإنّ الحزب الدستوري الحرّ
1- يُجدد تضامنه المطلق مع رئيسته ويأكد مساندته التامة لها ومطالبته بإطلاق سراحها بصفة عاجلة
2- يُحمل المسؤولية القانونية والسياسية لأصحاب القرار عن أي مكروه يلحق الأستاذة عبير موسي
3- يَدعُو كافة مكونات الشعب التونسي والقوى الحية في المجتمع للإنخراط في المسيرة الوطنية التي سينظمها يوم 18 جانفي 2025 بداية من الساعة العاشرة (10:00س) صباحا، إنطلاقا من ساحة الباساج وصولا إلى وزارة المرأة مرورا بشارع باريس ثم نهج مختار عطية ونهج عاصمة الجزائر، ويذكر أن هذه المسيرة تهدف إلى الدفاع عن حق كل التونسيات والتونسيين في التنمية والحرية والعيش في ظروف إقتصادية وإجتماعية كريمة
4- يُطالبُ السلطة بإحترام الحق في التظاهر السلمي والمشروع الذي يكفله الدستور وكافة المعاهدات الدولية الملزمة للدولة ويدعوها إلى عدم التضييق على المشاركين وعدم تعطيل وصولهم إلى مكان التظاهرة وتأمين هذه التظاهرة في إطار القانون
تونس في 16 جانفي 2025
بـــــــــلاغ