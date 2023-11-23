الدستوري الحرّ يودع مطالب إيقاف تنفيذ أوامر قيس سعيد أمام المحكمة الإدارية

– يعلم الحزب الدستوري الحرّ الرأي العام أنه أودع يوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 عــــ3ـــدد مطالب إيقاف تنفيذ أمام المحكمة الإدارية تتعلق بالأمر عــــ588ــدد لــسنة 2023 الـمؤرخ في 21 سبتمبر 2023 الخاص بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية والأمر عـــــ589ـــدد لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 الخاص بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسيّة والولايات الرّاجعة بالنّظر لكل إقليم والأمر عـــ590ـــدد لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم صحبة عرائض في تجاوز السلطة بهدف إلغاء الأوامر المذكورة
– ويذكر الحزب أن ممثلته القانونية الأستاذة عبير موسي محتجزة قسريا منذ 52 يوما بموجب قرار سياسي من الحاكم بأمره لتوجهها يوم 03 أكتوبر 2023 إلى مكتب الضبط لرئاسة الجمهورية لتسليم المطالب المسبقة التي يفرضها القانون الإداري قبل رفع الدعاوي المذكورة
– كما يعلن الحزب أن محضر المعاينة المحرر من قبل عدل التنفيذ الذي رافق رئيسته في ذلك اليوم والذي يثبت براءتها من التهم الكيدية الملفقّة لها ويثبت رفض الإدارة بصفة تعسفية قبول تلك المطالب، أصبح اليوم ورقة من ورقات الملفات المبينة أعلاه والمودعة لدى المحكمة الإدارية
– ويؤكد الحزب تمسكه بعلوية القانون وعزمه مواصلة النضال السلمي المشروع لتكريس مفهوم دولة القانون والمؤسسات
تونس في 23 نوفمبر 2023
بـــــــــــلاغ