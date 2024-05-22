الدستوري الحرّ ينظم وقفة تضامنيّة مع النساء السّجينات السياسيّات

1.أمام تفاقم العنف السياسي المسلّط ضدّ النساء عبر العالم ممّا يهدد مشاركة المرأة في الحياة العامّة وفي تولي المسؤوليات القياديّة الأولى في بلدانهنّ رغم تعدد الكفاءات النسائيّة في مختلف أصقاع الدنيا
2.وتبعًا لما تخوضه المرأة الفلسطينية المناضلة من ملاحم تاريخية من أجل الدفاع عن وطنها
3.ونظرًا للتراجع غير المسبوق لتواجد المرأة التونسيّة في المؤسسات الدستوريّة المنتخبة على إثر إرساء منظومة انتخابيّة ألغت التناصف وهمّشت الأطر السياسية والمدنية المساهمة في دفع المرأة للمشاركة في الانتخابات كناخبة وكمترشّحة
4.وفي ظلّ ما تقوم به السلطة من مساعي حثيثة لإقصاء رئيسة الحزب الأستاذة عبير موسي من التّرشح للانتخابات الرّئاسيّة وهو ما يمثّل إقصاءًا مُمنهجًا للمرأة السياسية القياديّة من المنافسة على تولي قيادة البلاد
فإنّ الحزب الدستوري الحرّ يعلم الرأي العّام بأنّه
قرّر تنظيم وقفة تضامنيّة مع النساء السّجينات السياسيّات عبر العالم تحت شعار
« كفى عنفًا سياسيًا ضدّ المرأة«
وذلك يوم السّبت 25 ماي 2024 على الساعة العاشرة صباحًا أمام مقر هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس
ويُحذر السلطة من عرقلة هذا التّحرك النّسائي النّضالي السلمي
تونس في 22 ماي 2024
بــــــــــلاغ