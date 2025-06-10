الدستوري الحرّ ينظم وقفة تضامنية مع الأستاذة عبير موسي يوم الخميس 12 جوان أمام قصر العدالة

يعلم الحزب الدستوري الحرّ الرأي العام بأنّه
سينظّم وقفة تضامنية مع رئيسته الأستاذة عبير موسي المحتجزة قسريا منذ 03 أكتوبر2023، ودون إذن قانوني منذ 26 ماي 2025
وذلك يوم الخميس 12 جوان 2025 أمام قصر العدالة بشارع باب بنات بتونس بمناسبة مثولها أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس في القضيّة المرفوعة ضدّها من هيئة الإنتخابات على إثر تصريحات إعلامية أدلت بها خلال ندوة صحفيّة عقدها الحزب في 09 ديسمبر 2022 للإعلان عن موقفه الرافض لمسار الإنتخابات التشريعيّة 17 ديسمبر 2022
ويُجدِّدُ الحزب إدانته للتنكيل والإضطهاد الذي تتعرض له الأستاذة عبير موسي وتنديده بإحتجازها بعد قضائها عقوبة الستة عشر شهرًا (16 شهرا) الجائرة المحكوم بها ضدّها في ظل عدم وجود بطاقات إيداع نافذة في حقها
ويُذكِّرُ بأنّ هيئة الدّفاع قاطعت النيابة أمـام الـدائرة الجنـائيّـة ولـم يقـدِّم الـمحامون نياباتهم عن رئيسة الحزب إحتجاجًا على عدم دستوريّة المحاكمة وعدم شرعيّة المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والإتصال
ويَهِيبُ بالسلطة تسهيل نفاذ المشاركين إلى مكان التظاهرة خلال هذه الوقفة التضامنيّة
تونس في 10 جوان 2025
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