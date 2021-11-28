الدستوري الحرّ يعتبر التعيينات التي قام بها قيس سعيد تكريسا للفساد السياسي و الإداري

على إثر تعيينات الولاة التي تمّ نشرها بالرّائد الرسمي ليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021 وتبعا لإستعراض السيرة الذاتية للمعينين وللجدل الكبير الذي أثارته هذه التسميات
فإن الحزب الدستوري الحرّ
1) يستنكر العودة الى مربع التعيينات بالولاءات والمحاباة والتحكم في مفاصل الإدارة عبر الترضيات والمكافآت نظير خدمات انتخابية أو شخصية سابقة إستفاد منها الماسك بسلطة القرار ويعتبر أن مثل هذه الطريقة في تسيير الدولة ليست إلا تكريسا للفساد السياسي و الإداري يجب وضع حد له
2) يندّد بتوظيف رئيس السلطة القائمة لكلّ السلطات المجمعة بين يديه لإرساء منظومة إداريّة و سياسيّة في خدمة مشروعه الشخصي عوضا عن الإنكباب على توفير الحلول للمشاكل الاقتصادية و الاجتماعية والمالية المتراكمة
تونس في 28 نوفمبر 2021
بيــــان
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