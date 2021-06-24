الدستوري الحرّ يستنكر حضور الإرهابي الغنوشي مراسم عيد الجيش الوطني

بمناسبة إحياء الذكرى 65 لانبعاث الجيش الوطني، واعترافا بالتضحيات الجسام التي تقوم بها قواتنا العسكرية للذود عن الوطن والمحافظة على سلامة التراب التونسي، فإن الحزب الدستوري الحرّ
1. يهنئ المؤسسة العسكرية بعيدها الوطني ويؤكد على أهمية هذه الذكرى التي ترمز إلى تحقيق السيادة الوطنية واستقلال القرار التونسي
2. يحيي استبسال قواتنا العسكرية في مواجهة المخاطر التي تهدد الأمن القومي ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة والتيارات الإرهابية ويشد على أياديها لمواصلة تطهير جبالنا من الإرهاب وإعادة الطمأنينة للعائلات القاطنة بالمناطق الحدودية
3. يطالب بتسخير كافة الإمكانيات المادية واللوجستية والتقنيات الحديثة لفائدة الجيش حتى يتمكن من الإضطلاع بدوره الريادي على أكمل وجه
4. يستنكر ما جاء في الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية من ربط بين حادثة استقبال رئيس الدولة لرئيس البرلمان الذي تتلمذ على يد القرضاوي مفتي تفجير النفس وذبح الجنود ونعتهم بالطواغيت وبين الاحتفال بعيد الجيش الوطني الذي قدم عشرات الشهداء نتيجة العمليات الإرهابية التي عرفتها تونس انطلاقا من فترة حكم الترويك
تونس في 24 جوان 2021
بيـــــــــــان