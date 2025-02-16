الدستوري الحرّ يستغرب نقل رئيسته إلى مستشفى مدينة نابل

على إثر بث فيديو على المباشر من طرف عضوي هيئة الدفاع الأستاذان نافع العريبي ونوفل بودن أعلنا فيه عن نقل الأستاذة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحرّ التي دخلت في إضراب وحشي عن الطعام والدواء منذ يوم الأربعاء 12 فيفري2025 بمقر إحتجازها القسري بسجن النساء بمنوبة إلى مستشفى الطاهر المعموري بنابل،
فإنّ الديوان السياسي الملتئم بصفة دائمة
– يُعبِّرعن إستغرابه الشديد من نقل الأستاذة عبير موسي إلى مستشفى مدينة نابل عوضا عن نقلها إلى أقرب مستشفى للسجن المدني للنساء بمنوبة وذلك تجنبا لتحملها مشقة المسافة وهي على تلك الحالة الصحية الحرجة
– يُـحمِّلُ جـميـع السلـط المعـنية الـمسؤولية الـكـاملة لـكل مـا يمكن أن ينجر عن هـذا التصرف غير الإنساني الذي من شأنه أن يزيد في تعكر الوضعية الصحيّة لرئيسة الحزب
– يَهيبُ بجميع مكونات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان والحرّيات العامة والفردية ومبادئ الديمقراطية للتصدي لمثل هذه الممارسات المخلّة بالقيم الإنسانية
– يُندّدُ بشدّة ما تتعرض له الأستاذة عبير موسي من هرسلة وعنف معنوي ومادي وفي غياب لأبسط مقومات الرعاية الصحيّة
– يُعلمُ أنّه سيخوض كافة النضالات المتاحة له إحتجاجا على هذا الوضع الخطير ويدعو جميع هياكله ومنخرطيه إلى مزيد الإلتفاف حول رئيسة الحزب ومؤازرتها في هذه المحنة
– كما يعلم الرأي العام أنّه سيعقد ندوة صحفيّة مشتركة مع هيئة الدفاع خلال الساعات القادمة للوقوف على ملابسات هذه الوضعيّة وسبل التعامل معها
تونس في 16 فيفري 2025
بـــــيـــــان