الدستوري الحرّ يدين التهديد والوعيد الذي تقوم به هيئة الإنتخابات

على إثر الإعلان عن النتائج الأولية التي أفرزها موعد 06 أكتوبر 2024
فإن الحزب الدستوري الحرّ
1-يتمسكُ بموقفه المضمن بالبلاغ الصادر بتاريخ 03 أكتوبر 2024 ويدين التهديد والوعيد الذي تقوم به هيئة الإنتخابات لمنع التداول الشعبي حول تفاصيل المسار الإنتخابي منذ إنطلاقه إلى حد هذا التاريخ ويعتبر أن هذا الأسلوب الترهيبي من شأنه أن يعمق الإحتقان والتشنج داخل الفضاء العام ولا يخدم المصلحة العليا للوطن
2-يُسجلُ رفضه لمحاولات توظيف الأرقام المعلنة عنها بهدف إرساء حكم مطلق وفردي وإلغاء الحياة السياسية والحزبية والتضييق على الحقوق والحريات المكتسبة للشعب التونسي ويؤكد أنه سيواصل الإضطلاع بدوره الوطني كحزب معارض يتمتع بشرعية تاريخية ونضالية وقدر هام من المصداقية لدى الرأي العام لإحداث التوازن داخل المجتمع والدفع بالبلاد إلى الخروج من أزمتها السياسية والإقتصادية والإجتماعية
3-يُعلمُ العموم بأنه سيقدم قراءته لمخرجات موعد 06 أكتوبر 2024 وسيعلن عن رؤيته وإستراتيجيته المستقبلية بعد إنعقاد ديوانه السياسي في الساعات القليلة القادمة
تونس في 08 أكتوبر 2024
بـــــــــــلاغ