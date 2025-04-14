الدستوري الحرّ يحمل السلطة القائمة كامل المسؤولية في وفاة تلامذة المزونة

على إثر الحادث المريع الذي جد هذا اليوم في المعهد الثانوي بمدينة المزونة من ولاية سيدي بوزيد والمتمثل في سقوط الجدار المحيط به مما أدى إلى وفاة ثلاثة شبان من تلامذته في مقتبل العمر وجرح عدد آخر متسببا في كارثة كبرى
فإنّ الحزب الدستوري الحرّ
1- يعبر عن بالغ الأسى واللوعة لهذه الفاجعة الأليمة ويقدم تعازيه الحارة إلى العائلات المنكوبة، كما يعرب عن تضامنه المطلق معها في هذا الخطب الجلل، داعيا الله جل وعلا أن يتغمد المفقودين بواسع رحمته ويتمنى الشفاء العاجل والسلامة للجرحى
2- يعتبر أن هذه الكارثة ناتجة عن عدم القيام بواجب صيانة المؤسسات التربوية والحفاظ على سلامة التلامذة والإطار التربوي والإداري في جميع المؤسسات التربويّة بالجمهوريّة التونسيّة، وخاصة تلك التي هي في أمس الحاجة إلى الصيانة والتعهد، ويحمل السلطة القائمة كامل المسؤولية في هذا المجال تفاديا لتكرار مثل هذه المصائب
تونس في 14 أفريل 2025
بــــــــــيــــــــــان