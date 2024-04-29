الدستوري الحرّ قرر تنظيم وقفة إحتجاجية ضد هيئة بوعسكر للإنتخابات يوم الأحد 5 ماي القادم

29/04/2024 |

أمام تواصل احتجاز رئيسة الحزب قسريا في إطار محاكمات سياسية جائرة وباطلة مع تعمد التخاذل والتقصير في توفير الرعاية الصحية التي وصفها لها أطباء الاختصاص بهدف تعذيبها جسديا ونفسيا

ونظرا لتورط هيئة الانتخابات بصفة مباشرة في احتجاز الأستاذة عبير موسي عبر تقديم شكايات سياسية خارج صلاحيّاتها في إطار الانحياز التام للسلطة فضلا عن مساهمتها في خنق الحريات عبر تأسيس شكاياتها على مقتضيات الفصل 24 من المرسوم 54 المخالف للاتفاقيات الدولية

وتبعا لإمعان هذه الهيئة ذات التركيبة غير الدستورية في خرق القوانين الوطنية والدولية وتعمّد التمييز بين المتعاملين معها ورفض قبول مكتب الضبط التابع لها مراسلات رسمية من هيئة الدفاع مما يؤكد خروجها عن الحياد وعدم أهليتها لإدارة المحطة الانتخابية الرئاسية خاصة في ظلّ تلويحها بالخضوع لإملاءات السلطة السياسية بإقرار شروط اقصائية من شأنها التضييق على الترشحات

فإنّ الحزب الدستوري الحرّ يعلم الرّأي العام بأنه قرر تنظيم وقفة إحتجاجية أمام مقر هيئة الانتخابات بتونس 1 الكائن بشارع باب بنات وذلك يوم الأحد 5 ماي 2024 على الساعة العاشرة صباحا

ويسجل الحزب تمسكه بحقه في التظاهر السلمي المشروع الذي تكفله القوانين الوطنيّة والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها تونس في مجال الحريات وحقوق الانسان

ويحذر السلطة من منع هذا التحرك المواطني القانوني أو عرقلته أو التضييق على المشاركين فيه

تونس في 29 أفريل 2024
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