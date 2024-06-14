الدستوري الحرّيد يدين بشدّة كل أشكال العنف المعنوي والجسدي والسّياسي المسلّط على عبير موسي

على إثر ما تعرّضت له رئيسة الحزب الأستاذة عبير موسي المحتجزة قسريّا من إهانة وتنكيل وإعتداء على حرمتها الجسديّة وإنتهاك لكرامتها الإنسانية خلال نقلها من مركز إحتجازها إلى المحكمة في ظروف لا تتلاءم مع حالتها الصحية ممّا تسبّب في تعكّرها،
فإنّ الحزب الدستوري الحرّ
1- يدين بشدّة كافّة أشكال العنف المعنوي والجسدي والسّياسي المسلّطة على الأستاذة عبير موسي ويندّد بالسياسة الممنهجة لإستنزاف صحّتها ومحاولة ضرب معنويّاتها ومعاقبتها على مواقفها السيّاسية
2- يحمّل المسؤوليّة القانونية للماسك بكلّ دواليب الدّولة عن أيّ مكروه يلحق برئيسة الحزب أثناء فترة إعتقالها التعسّفي الذي تتعرض له ويطلب إخلاء سبيلها بصفة عاجلة
3- يحذّر من كلّ محاولات إقصاء مرشّحته للإنتخابات الرّئاسية وينبّه إلى خطورة توظيف المؤسسة القضائيّة لحرمانها من حقوقها المدنيّة والسياسيّة ويؤكّد أنّه لن يعترف بشرعيّة أي انتخابات تحرم فيها الأستاذة عبير موسي من حقها في المشاركة وتحرم معها فئات شعبيّة واسعة من حقها في إختيار من يمثّلها في الحكم عبر انتخابات مطابقة للمعايير الدوليّة
4- يسجّل إستعداده لخوض كافة الأشكال النضاليّة السلميّة والمشروعة لوضع حدّ لنزيف المظالم والتجاوزات الخطيرة المرتكبة في حقه
تونس في 13 جوان 2024
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