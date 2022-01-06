الدستوري الحرينظم وقفة احتجاجية قبالة مقر « حزب التحرير » لإنهاء نشاط هذا التنظيم الخطير

على إثر تواصل اعتصام الغضب 2 للأسبوع الثالث في ظروف لا إنسانية ترتقي لدرجة التعذيب الممنهج الذي تمارسه الدولة ضد مواطنيها،
وأمام تجاهل سلطة تصريف الأعمال للمطالب المشروعة للمعتصمين الهادفة لتخليص البلاد من التنظيمات الظلامية الخطيرة التي زرعها الإخوان أثناء فترة حكمهم ومكنوها من التغلغل داخل المجتمع وبث السموم وضخ الأموال الخارجية ودمغجة الشباب بهدف ضرب أسس وثوابت الدولة التونسية،
وفي إطار تنفيذ قراره بتوسيع التحركات الميدانية لتحقيق أهداف الإعتصام
يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام بأنه
سينظم يوم الأحد 9 جانفي 2022 وقفة احتجاجية قبالة مقر التنظيم المسمى « حزب التحرير » الذي يعمل بخطى حثيثة لإسقاط الدولة المدنية والنظام الجمهوري ويدعو إلى إرساء « دولة الخلافة » وإنهاء الديمقراطية في خرق صارخ لتشريعات البلاد، للمطالبة بتطبيق القانون وإتخاذ قرارات عاجلة لإنهاء نشاط هذا التنظيم الخطير في تونس ومحاسبة المتورطين في نشر فكره الظلامي والتدقيق في الشبكات التي كونها لخدمة برنامجه الهدام وتفكيكها وتجفيف منابع تمويلها حفظا للأمن القومي ودرءا للمخاطر التي تهدد الوطن
تونس في 06 جانفي 2022
بــــــــــلاغ