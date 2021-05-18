اكد الناطق الرسمي بإسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي، بأن الشخص الذي تم إيقافه فجر اليوم الاثنين إثر إحباط عملية هجرة غير نظامية في سوسة، « ليس مطلوبا لدى القضاء من أجل أية تهمة إرهابية »، مثلما ذكرته بعض المصادر في وقت سابق اليوم
وقال الدالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء الاثنين، إن المعني بالأمر « شملته الأبحاث في قضية الاعتداء الإرهابي على متحف باردو سنة 2015، ولكن تمت تبرئته »، مشددا على أنه « ليس مطلوبا لدى القضاء من أجل أية تهمة إرهابية »
وأضاف الناطق الرسمي أنه تم الاحتفاظ به إلى جانب آخرين من أجل محاولته اجتياز الحدود البحرية خلسة وبصفة غير نظامية
الدالي : الموقوف في عملية « الحرقة » ليس مطلوبا قضائيا في أية تهم إرهابية
18/05/2021 |
اكد الناطق الرسمي بإسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي، بأن الشخص الذي تم إيقافه فجر اليوم الاثنين إثر إحباط عملية هجرة غير نظامية في سوسة، « ليس مطلوبا لدى القضاء من أجل أية تهمة إرهابية »، مثلما ذكرته بعض المصادر في وقت سابق اليوم