الخوامجي الغنوشي ونهضته يُصِرّان على تهنئة العميل الليبي السراج عديد المرات

24/05/2020 |

بعد أن هنأ الخوامجي الغنوشي العميل الليبي السراج وميليشاته الإرهابية ب « نصره » المزعوم على قوات الجيش الوطني الليبي ، أصدر مكتب الإخوان بتونس البيان أسفه ليهنئ مرة ثانية بيادق التركي أردوقان في ليبيا

عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة، الجمعة 22 ماي 2020، اجتماعه الدوري برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي، وقد تدارس المكتب الوضع السياسي العام بالبلاد والجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا والإجراءات الحكومية المتخذة للحد من تداعياته الخطيرة على الساحتين الاقتصادية والاجتماعية
‏‎كما استعرض المكتب ملامح الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي التي ستعرضها الحكومة قريبا، إلى جانب عدد من القضايا المتعلقة بدور الحزب في العمل البرلماني خلال الفترة القادمة وقضايا تهم الشأن الداخلي للحزب وأنشطته
‏‎وبعد التداول تعبر حركة النهضة عن

‏‎- تهنئتها لكل التونسيات والتونسيين والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعية الله ان يكون مناسبة لمزيد إعلاء قيم الإسلام السمحاء في التضامن الاجتماعي والتازر ، وتدعو الحركة كل التونسيين خلال هذه المناسبة السعيدة إلى التقيد الصارم بقواعد الحجر الصحي الموجه وبكافة الإجراءات والتدابير الصحية لمحاصرة وباء كورونا

-إدانتها الشديدة لحملات التشويه والتحريض المغرضة التي تستهدف حركة النهضة وقياداتها وفي مقدمتهم رئيسها ورئيس مجلس نواب الشعب الاستاذ راشد الغنوشي، وذلك عبر نشر الاشاعات والاكاذيب ومحاولة التشويش على القضايا الاساسية في البلاد، والتي تهدف لارباك المسار الديمقراطي التونسي وتعطيل استكمال بناء مؤسساته واهمها المحكمة الدستورية

‏‎- تحيتها الى كل الأطراف السياسية والشخصيات من مختلف المشارب الفكرية على إدانتها الصريحة والحازمة لكل استهداف خارجي أو داخلي للتجربة الديمقراطية ببلادنا

‏‎- تثمينها المجهود الحكومي في محاصرة وباء الكورونا، وتوجهها لوضع خطة شاملة للإنعاش الاقتصادي للحد من التداعيات الخطيرة الناتجة عن مرحلتي الحظر الشامل والجزئي الذي عرفته البلاد منذ منتصف شهر مارس الماضي، وتدعو في هذا الصدد الى تعزيز الوحدة الوطنية وتشريك كل الأطراف السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمجابهة هذه التداعيات بما يخفف من معاناة المواطنين ويرفع من مقدرتهم الشرائية ويحافظ على مواطن الشغل دون غلق للمؤسسات والشركات

‏‎-انشغالها الشديد بتواتر وقائع الحرق والعمليات الإجرامية والتي كانت آخرها حرق قاطرة مقتناة حديثا لفائدة شركة فسفاط قفصة بالحوض المنجمي
‏‎وتدعو الجهات المعنية إلى اتخاذ كل التدابير الوقائية لإفشال هذه الجرائم الخطيرة والكشف عن مرتكبيها وانارة الرأي العام الوطني حولها

‏‎- تهنئ الشعب الليبي الشقيق وحكومته الشرعية المعترف بها دوليا، بالنجاح في السيطرة على أجزاء شاسعة من التراب الوطني الليبي وإحلال الأمن والطمأنينة بها. وتأمل حركة النهضة ان تتداعى مختلف أطراف النزاع إلى طاولة الحوار والتشبث بالخيار السلمي والتفاوض لحقن الدماء وتحقيق المصالحة الشاملة وقطع الطريق أمام كل التدخلات والاطماع الأجنبية

رئيس حركة النهضة
 راشد الغنوشي

بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة الإخوانية صادر يوم السبت 23 ماي 2020