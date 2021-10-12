الخارجية الأمريكية تهنئ تونس على تشكيل حكومة جديدة بقيادة السيدة نجلاء بودن

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
نهنئ تونس على تشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان. تعد الحكومة الجديدة، والتي تضم 10 وزيرات، خطوة مرحب بها تخطوها تونس إلى الأمام نحو معالجة التحديات الاقتصادية والصحية والاجتماعية الكبيرة التي تواجه البلاد. نتطلع من جهتنا إلى تلقي المزيد من البلاغات عن إرساء مسار يشمل الجميع من أجل عودة سريعة إلى النظام الدستوري
الإحاطة الصحفية لوزارة الخارجية الأمريكية
في 12 أكتوبر 2021
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STATE DEPARTMENT PRESS BRIEFING
October 12, 2021
Spokesperson Ned Price
We congratulate Tunisia on the formation of a new government under the leadership of Prime Minister Bouden Romdhane. The new government, which includes 10 female ministers, is a welcome step forward towards addressing the significant economic, health, and social challenges facing the country. We look forward to further announcements to establish a broadly inclusive process for a rapid return to constitutional order.