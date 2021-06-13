الحوار من جديد !! لماذا ومن سيستفيد ؟

المنادون بالحوار حاليا هم الخوانجيّة و للأسف كذلك قيادة الإتحاد العام التونسي للشغل
احذر سي الطبوبي واذكرك أننا نحن ايضا كنقابيين قواعد ومناضلين لنا كلمة في قرارات مصيرية في مثل ما انتم تنادون به وليس من حقكم اتخاذ قرارات فردية دون استشارة هياكل الاتحاد. فان كان مطلب الإخواني الغنوشي بالحوار وحتى التهديد بحرق البلاد ان لم يُستجب لمطلبه مفهوما فان موقف الاتحاد نشاز في تاريخه المجيد . فالخوانجية الذين يحكمون مباشرة أو عبر وكلائهم منذ 2011 قد فشلوا فشلا ذريعا وجرّبهم التونسيون في الحكم لعشر سنوات ولم يروا منهم ليس فقط انعدام الكفاءة بل انعدام الوطنية والأمانة اذ اعتبروا السلطة غنيمة تمكنهم من الامتيازات وتوزيع المكاسب على رعاياهم . الخوانجية تقودهم عقلية الغنيمة و مفهوم دولة القبيلة فجرّوا البلاد الى حافة الإفلاس ان لم يكن الإفلاس اصلا . لذاك نفهم مطلب الغنوشي وحتى محاولة الغصب على اجرء الحوار لرمي قنبلة الانفجار الإجتماعي القادم لا محالة في حجر من سيحاورونه والتفصي من مسؤولية ما اوقعوا البلاد فيه من دمار اقتصادي واجتماعي وأمني ونفسي . الخوانجية يبحثون عن من يلعب دور الكمبارس ليحمّلوه مسؤولية فشلهم وجرائمهم. ثم سي الطبوبي و كل من ينادي بالحوار ماذا تترقبون من الغنوشي و جماعته أن يقترحوا عليكم لخروج البلاد من الأزمة التي تتخبط فيها ؟ ان كانت عندهم الكفاءة والأفكار وحتى الفهم و كانت عندهم روح التضحية والضمير الوطني لأبرزوها مدة حكمهم هذا لعشر سنوات باسطا أوفى…حكم الجهلة والغزاة و الإرهابيين
لا حلّ آخر للبلاد الا بحلّ المجلس القائم واجراء انتخابات سابقة لأوانها تشرف عليها منظمة الأمم المتحدة و ليتنافس المتنافسون. كل حوار و تكوين تشكيلة حكومية سمّوها مستقلة أو حكومات تكنوقراط وحتى حكومة ملائكة مصيره لن يكون الا اطالة عمر حكم الاخوان و المافيات المستفيدة من حكمهم
الأستاذ عميره عليّه الصغيّر