الحكومة الليبية تشرع في دراسة سحب عقود مع تركيا تقدر بمليارات الدولارات

29/06/2020 |

أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الإثنين، تعليماته بالشروع في دراسة سحب عقود مع أنقرة تقدر بمليارات الدولارات

وليبيا لديها أعمال تنفذها عدد من الشركات التركية، كان قد تم توقيعها قبل عام 2011 ميلادي

هذا وناقش السيد الرئيس خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج، الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء هذه العقود في مختلف المشروعات، وتسليم العمل لشركات أخرى، وذلك للموقف العدائي الذي ناصبه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظامه للشعب الليبي، وسلطاته الشرعية

ونشطت الشركات التركية لوقت طويل في ليبيا، لكن مشروعاتها تعطلت بفعل ثورة 17 فيفري عام 2011، والسياسات التركية التي تلت الثورة تجاه الشعب الليبي

ووقعت حكومة الوفاق غير الدستورية، اتفاقًا مع نظام أردوغان، دعمت بموجبه القوات التركية والمرتزقة الذين جلبتهم إلى ليبيا، وهذه الحكومة التي لم تنل ثقة الشعب الليبي طمعًا في الحصول على تعويضات مجزية، وعقود جديدة تنعش الاقتصاد التركي المنهار

وتطرق الاجتماع إلى عدد الشركات التركية التي تم التعاقد معها على مشاريع في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب

وأكد السيد الرئيس على ضرورة سحب وإنهاء كافة العقود مع الشركة التركية وفقًا للقانون، لكون البلد التي تنتسب إليها هذه الشركات اتخذت موقفًا عدائيًا ضد الشعب الليبي وقواته المسلحة، بما يحول دون استكمالهم لمشاريعهم في ليبيا

وشدّد السيد الرئيس على أن عجلة الأعمار في ليبيا، لابد وأن تدور بالشكل الذي ينعش كافة المدن والمناطق التي تعرضت للدمار على أيدي الجماعات الإرهابية التي ما تزال تركيا تدعمها

وطالب السيد الرئيس وزير الخارجية؛ الشروع الفوري بالاتصال بكافة الشركات العالمية لاستئناف أعمالها في مناطق سيطرة الحكومة الليبية، كونها مناطق آمنة وتحظى بأمن شديد الاستتباب

المصدر: وكالة الأنباء الليبية