الحكم غيابيا بـ4 سنوات سجنا ضد « كادوريم » وحرمانه من الترشح للانتخابات مدى الحياة

قضت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة اثر جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء بالسجن لأربع سنوات ضد مغنى الراب كريم الغربي ، الذى كان قد سحب استمارة تزكية بنية الترشح للانتخابات الرئاسية ، وتخطئته بخمسة الاف دينار وحرمانه من الترشح مدى الحياة
كما قضت المحكمة حضوريا بالسجن لمدة عام وبخطية بألف دينار في حق رئيس المجلس المحلي بجندوبة ، وبأربعة سنوات غيابيا ضد امرأة مع النفاذ العاجل وتخطئتها بخمسة الاف دينار وحرمان بقية المتهمين من الانتخاب لمدة ستّ سنوات ،وذلك بعد أن أيدت التهم الموجة لهم من قبل النيابة العمومية والمتعلقة بتجميع تزكيات بمقابل، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة علاء الدين العوادي لوكالة تونس افريقيا للأنباء
وكان ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة اصدر بعد ظهر الاثنين المنقضي بطاقة ايداع بالسجن في حق هذا المسؤول المحلي واحالته على المجلس الجناحي صحبة كريم الغربي وامرأة (الأول موقوف والاخيران في حالة فرار)، وذلك بعد ان وجهت لهم تهمة القيام بتقديم عطايا نقدية او عينية قصد التأثير على الناخب او استعمال نفس الوسائل لحمل الناخب على الامساك على التصويت طبق الفصل 161 جديد من القانون عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي من ذات السنة والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء
وكانت النيابة العمومية قد اذنت بفتح بحث ضد كل من عسى ان يكشف عنه البحث وذلك بعد ان اشعرتها فرقة الشرطة العدلية بجندوبة بورود معلومات مفادها وجود اتصالات ومكالمات هاتفية بين مجموعة من الأشخاص تتمحور حول الاعداد لدعم حملة كريم الغربي ، وتمت في مرحلة أولى إحالة اربعة نساء على الدائرة الجناحية الصيفية بذات المحكمة والحكم على ثلاثة منهنّ (موقوفات) بعامين سجنا والرابعة( في حالة فرار) بأربع سنوات مع النفاذ العاجل، والاذن في مرحلة ثانية بفتح تحقيق في حق كريم الغربي وكل من عسى ان يكشف عنه البحث توصلا الى احالته في قضية الحال على المجلس الجناحي صحبة المسؤول المحلي وامرأة هي في حالة فرار لمقاضاتهم طبق الفصل 161 جديد من القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء
ووفق محامي رئيس المجلس المحلي بجندوبة المتهم فان ملف القضية خال من أي قرينة تثبت قيام منوّبة بجمع تزكيّات الى جانب عدم وجود علاقة تربطه بكريم الغربي (شهر بكنية كادوريم)