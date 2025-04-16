الحكم غيابيا بـ 12 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق الناشطة والمدونة هالة غربية

قضت، أمس الثلاثاء 15 أفريل ، الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس غيابيا بـ 12 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق الناشطة والمدونة هالة غربية، حسب ما نقله مصدر مطلع لديوان أف أم
وذلك من أجل تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج بالتراب التونسي وتكوين وفاق إرهابي والتحريض على الانضمام إليه على خلفية نشر فيديو وتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي
يذكر أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت، في أكتوبر الماضي، للوحدة الوطنية المختصة بالبحث في جرائم الإرهاب، بمباشرة الأبحاث اللازمة ضدّ هالة غربيّة، بتهمة التآمر على أمن الدولة