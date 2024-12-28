الحكم ب95 سنة سجنا في حق شفيق جراية

قضت الدائرة الجناحية السادسة مُكرّر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالسجن مدة خمسة أعوام مع النفاذ العاجل في حق رجل الأعمال شفيق الجراية وذلك عن كل قضية من تسعة عشر قضية منشورة في حقه، وهو ما مجموعه 95 سنة
ومثل رجل الأعمال شفيق الجراية بحالة سراح أمام هيئة الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس وذلك لمحاكمته من أجل تسعة عشر قضية منشورة في حقه تتعلق باستعمال وكيل شركة ذات مسؤولية عن سوء نية وهو يعلم ان ذلك مخالف لمصلحتها وفي مآرب شخصية وغسيل الأموال
وإثر المفاوضة قضت الدائرة المتعهدة بسجن شفيق الجراية مدة خمسة أعوام مع النفاذ العاجل عن كل قضية من القضايا التسعة عشر المحال من أجلها بالاضافة الى جملة من الخطايا المالية
ويذكر أن شفيق الجراية موقوف على ذمّة قضية أخرى ذات صبغة جنائية