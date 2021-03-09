الحكم ب 8 اعوام سجنا في حق سامي الفهري

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، فجر اليوم، حضوريا بالسجن مدة 8 اعوام في حق سامي الفهري صاحب قناة « الحوار التونسي » وغيابيا 10 أعوام في حق بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي مع النفاذ العاجل لكليهما وتحطئتهما بمبلغ 40 مليون دينار بالتضامن بينهما، وفق ما افادت به إذاعة « موزاييك » صباح اليوم الثلاثاء
واضاف ذات المصدر، أن المحكمة قررت عدم المؤاخذة الجزائية بموجب قانون المصالحة الادارية لعبد الوهاب عبد الله وخمسة رؤساء مديرين عامين سابقين للتلفزة الوطنية، وذلك بخصوص القضية المتعلقة بعقود الاشهار بين كاكتوس والتلفزة الوطنية