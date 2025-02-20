الحكم بسجن وديع الجريء لمدة 4 سنوات

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الخميس 20 فيفري 2025 بالسجن مدة أربعة أعوام مع الحرمان من ممارسة الوظيف في حق الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري
كما قضت الدائرة الجنائية بالسجن مدة 06 سنوات في حق إطار فنّي محال بحالة سراح على ذمة القضية المتعلقة بإبرام الجامعة التونسية لكرة القدم لعقد مع الاطار الفني المذكور للعمل مع أحد المنتخبات الوطنية لكرة القدم
ومثل وديع الجريء بحالة إيقاف اليوم أمام هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس على ذمّة القضية المتعلّقة بعقد عمل أبرمته الجامعة التونسية لكرة القدم مع إطار فني بإحدى المنتخبات الوطنية لكرة القدم
وكانت وزارة الشباب والرياضة، تقدّمت بشكاية ضدّ وديع الجريء بخصوص العقد المذكور ليتقرّر إيقافه وإيداعه السجن
ويشار إلى أن وديع الجريء محل تتبع في قضية اخرى